وزيرة الصحة الفلسطينية تصل الى قطاع غزة على رأس وفد طبي

رام الله - دنيا الوطنوصلت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، الى قطاع غزة على رأس وفد طبي.وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت خلال جلستها السابقة، التي عقدت يوم الاثنين الماضي في رام الله، أن وزارة الصحة تجري ترتيبات لإرسال وفد طبي وجميع المستلزمات الطبية الضرورية الى مستشفيات قطاع غزة.وأكدت الحكومة، أن الوفد المكون من تسعة أطباء أخصائيين سيتوجه الى قطاع غزة خلال 24 ساعة؛ للمشاركة في تقديم العلاج للمصابين جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع، كما سيتم استقبال الحالات التي لا يتوفر لها العلاج في القطاع في مستشفى الضفة الغربية، وكذلك المستشفيات الأردنية والمصرية.