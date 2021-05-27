الزهار يعلق على التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان جديد على القطاع

علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، اليوم الخميس، على التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان جديد على قطاع غزة.



وقال في تصريحات مقتضبة لـ "دنيا الوطن": إن التهديدات وسيلة للتعبير عن الفشل والهزيمة ومحاولة لرفع الروح المعنوية للجنود الذين هُزموا في المعركة، والمستوطن الذي ظن بأن جاء إلى جنة الفردوس.



وشدد الزهار على أن المحصلة هو أنهم سيغلبون ويطردون من هذه الأرض.







خاص دنيا الوطن