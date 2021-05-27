"الشعبية" تدعو لتصعيد الفعل الانتفاضي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال غداً

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لضرورة أن يكون يوم غد الجمعة يوماً لتصعيد الفعل الانتفاضي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال على مناطق التماس والحواجز العسكرية والمستوطنات، رداً على استمرار جرائم الاحتلال المتواصلة وحملة اعتقالاته المسعورة بحق أبناء شعبنا في الداخل المحتل، وتأكيداً على وحدة شعبنا وتمسكه ببرنامج المقاومة والمواجهة.واعتبرت الجبهة أنه لا بديل الآن عن إدامة الاشتباك المفتوح مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، وخوض معركة مواجهة شاملة على امتداد الأرض المحتلة، والمسنودة من شعبنا في الشتات وأبناء أمتنا العربية وأحرار العالم.وأكدت الجبهة على ضرورة تشديد الضغط على الاحتلال استثماراً للانجازات الميدانية الهامة التي حققها شعبنا في الأسابيع الأخيرة في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل، من أجل الوصول إلى إنجازات سياسية قائمة على أساس برنامج المقاومة والتمسك بالثوابت، بعيداً عن سياسة المراوحة في المكان والتعلق بشروط اللجنة الرباعية وأوهام المفاوضات والتسوية.وشددت الجبهة على أن التطورات الميدانية الهامة وحالة التعاطف والتضامن العربية والدولية الواسعة تستوجب وجود حالة انتفاضية يومية مشتعلة ومتفجرة تعمل على استنزاف الاحتلال والمستوطنين.وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على أن ضمان مشاركة الجميع في هذه الهبة الانتفاضية تستوجب مواصلة جهود تأطيرها من خلال تشكيل قيادة وطنية موحدة تدير مفاعيل الاشتباك مع الاحتلال على الأرض، ومن خلالها تتشكل لجان الحماية الشعبية التي تتصدى لعدوان الاحتلال والمستوطنين.