جمعية الهلال الأحمر تتسلم هبة إغاثية وصحية كويتية

استلمت اليوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، مساعدات إنسانية، مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي، وذلك في اطار التنسيق والتعاون المشترك للجمعية مع الشركاء والجهات الرسمية، والمنظمات العالمية، من أجل التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، والذي ضاعف من سوء الوضع الإنساني للسكان.





تجدر الإشارة الى ان المساعدات الكويتية، تضمنت 12687 طن ادوية ومعدات طبية، ومستلزمات صحية، لدعم القطاع الصحي، وأدوات وقاية وتعقيم، وذلك للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية في قطاع غزة، على اكمل وجه.





من جهتها أعربت إدارة الجمعية عن بالغ تقديرها وامتنانها لدولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، وخصت بالذكر الهلال الأحمر الكويتي لدورهم المتواصل في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة بان هذه الهبة ستعمل على تعزيز العمل الصحي في المشافي، باستخدام المعدات والأدوية الصحية المذكورة.













رام الله - دنيا الوطن