العالول يبحث مع القنصل السويدي العام آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنبحث نائب رئيس حركة التحرير الوطني (فتح)، محمود العالول، اليوم الخميس، مع القنصل السويدي العام جيسيكا أولاوسن، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.وتطرّق الاجتماع الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، الى التطورات السياسية والميدانية وتبعات العدوان الغاشم على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال المستمرة على سكان حيي الشيخ جراح وسلوان.وثمن العالول الموقف السويدي المتقدم والمناصر للحقوق الفلسطينية، والداعم لكافة الجهود الرامية الى حماية أبناء شعبنا، مطالبا بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة المتمثلة بقتل الأبرياء، والأطفال، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، والاستمرار في محاولات سرقة الأرض، وعمليات البناء الاستيطاني، وتحدي قرارات الشرعية الدولية.وأكد ضرورة لجم هذه الاعتداءات، ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.من جهتها، أكدت القنصل العام السويدي دعم بلادها لجهود إعادة الإعمار، وللتوصل لسلام عادل ودائم مبني على حل الدولتين، واحترام الشرعية الدولية.