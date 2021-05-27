شؤون فلسطينية

بحر يشيد بجهود العاملين بالقطاع الطبي ويدعو لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه

بحر يشيد بجهود العاملين بالقطاع الطبي ويدعو لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه
رام الله - دنيا الوطن
أشاد د. أحمد بحر القيادي بحركة حماس، بجهود الطواقم العاملة في القطاع الصحي والطبي، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، معتبراً وزارة الصحة وكافة العاملين فيها صمام أمان للمجتمع الفلسطيني.

وقال خلال جولة على عدد من مرافق وزارة الصحة :"إن العدوان على شعبنا يتنافى مع كل المبادئ الإنسانية، وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى همجية الاحتلال التي خلفت عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى والمشردين.

وأضاف بحر في جولته التي شملت مقر وزارة الصحة ومركز الرمال الصحي، والمحطة المركزية للإسعاف والطوارئ، ومجمع الشفاء الطبي، أضاف "شعبنا وخاصة الطواقم الطبية والصحية تكاتفوا، وأفشلوا الاحتلال ومخططاته".

وشارك في الجولة إلى جانب د. بحر كل من النواب؛ د. محمود الزهار، د. محمد شهاب، ود. خميس النجار، ود. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي، ود. عبد الرحمن الجمل، ود. مشير المصري، ومستشار محمد فرج الغول، والنائب هدى نعيم.

وأكد بحر على الوقوف إلى جانب الطواقم الصحية والطبية، مقدراً جهودهم وما قدموه من شهداء وجرحى، مستذكراً الشهيدين الطبيبين أيمن أبو العوف، ومعين العالول.

وخص بحر بالشكر والتقدير رجال الإسعاف والطوارئ الذين كانوا في قلب الخطر، والأطباء والممرضين في مجمع الشفاء الطبي وكل المشافي والمراكز الطبية والصحية.










أخبار ذات صلة

العالول يبحث مع القنصل السويدي العام آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

العالول يبحث مع القنصل السويدي العام آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

غزة: &#34;النقل والمواصلات&#34; تواصل أعمال حصر أضرار العدوان الإسرائيلي على قطاع النقل

غزة: "النقل والمواصلات" تواصل أعمال حصر أضرار العدوان الإسرائيلي على قطاع النقل

البرغوثي يشيد بجهود بلدية غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع

البرغوثي يشيد بجهود بلدية غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع

قيادي بـ (حماس) يدعو ليوم غضب على الاحتلال غدًا الجمعة

قيادي بـ (حماس) يدعو ليوم غضب على الاحتلال غدًا الجمعة

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى وحدة الصف ووأد الفتنة

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى وحدة الصف ووأد الفتنة

&#34;الوطني&#34; يرحب بقرار مجلس النواب الإيرلندي إدانة الضم الفعلي والتهجير القسري في فلسطين

"الوطني" يرحب بقرار مجلس النواب الإيرلندي إدانة الضم الفعلي والتهجير القسري في فلسطين

غنيم يطلعه مدير التعاون بالاتحاد الأوروبي على آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع

غنيم يطلعه مدير التعاون بالاتحاد الأوروبي على آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العالول يبحث مع القنصل السويدي العام آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

العالول يبحث مع القنصل السويدي العام آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

بحر يشيد بجهود العاملين بالقطاع الطبي ويدعو لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه

بحر يشيد بجهود العاملين بالقطاع الطبي ويدعو لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه

البرغوثي يشيد بجهود بلدية غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع

البرغوثي يشيد بجهود بلدية غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى وحدة الصف ووأد الفتنة

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى وحدة الصف ووأد الفتنة

&#34;الوطني&#34; يرحب بقرار مجلس النواب الإيرلندي إدانة الضم الفعلي والتهجير القسري في فلسطين

"الوطني" يرحب بقرار مجلس النواب الإيرلندي إدانة الضم الفعلي والتهجير القسري في فلسطين

غنيم يطلعه مدير التعاون بالاتحاد الأوروبي على آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع

غنيم يطلعه مدير التعاون بالاتحاد الأوروبي على آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع

&#34;الخارجية&#34;: المواقف الدولية غير كافية ومنقوصة ما لم تجبر إسرائيل على إنهاء عدوانها واحتلالها

"الخارجية": المواقف الدولية غير كافية ومنقوصة ما لم تجبر إسرائيل على إنهاء عدوانها واحتلالها

&#34;الديمقراطية&#34;: تهجير أهلنا في بطن الهوى إعلان حرب جديدة

"الديمقراطية": تهجير أهلنا في بطن الهوى إعلان حرب جديدة

منوعات

شاهد كيف احتفل سعد لمجرد بعد حذف فيديو محمد رمضان أغنية &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف احتفل سعد لمجرد بعد حذف فيديو محمد رمضان أغنية "إنساي"

شاهد: نانسي عجرم تحذف صور حساباتها الشخصية الرئيسية.. ما القصة؟

شاهد: نانسي عجرم تحذف صور حساباتها الشخصية الرئيسية.. ما القصة؟

شاهد: فيديو مسرب لنادين نجيم وقصي خولي بزفاف ماريتا الحلاني يثير الضجة

شاهد: فيديو مسرب لنادين نجيم وقصي خولي بزفاف ماريتا الحلاني يثير الضجة

شاهد: (يوتيوب) يعاقب محمد رمضان وسعد لمجرد بحذف أغنية &#34;إنساي&#34;.. ما القصة؟

شاهد: (يوتيوب) يعاقب محمد رمضان وسعد لمجرد بحذف أغنية "إنساي".. ما القصة؟

هل تعرضت إلهام شاهين لمحاولة سرقة فيلتها الخاصة؟.. بالتفاصيل

هل تعرضت إلهام شاهين لمحاولة سرقة فيلتها الخاصة؟.. بالتفاصيل

ما حقيقة تحرش المخرج محمد سامي بنجلاء بدر؟

ما حقيقة تحرش المخرج محمد سامي بنجلاء بدر؟

شاهد: هند البلوشي تدخل في نوبة بكاء بسبب أطفالها

شاهد: هند البلوشي تدخل في نوبة بكاء بسبب أطفالها

بعد غياب طويل.. شاهد أول ظهور لفيفي عبده وماذا قالت لجمهورها

بعد غياب طويل.. شاهد أول ظهور لفيفي عبده وماذا قالت لجمهورها

شاهد: فنان شهير يعتزل التمثيل ويتبرأ من أعماله.. من هو؟

شاهد: فنان شهير يعتزل التمثيل ويتبرأ من أعماله.. من هو؟

شاهد كيف اهتم الرئيس المصري بشريف دسوقي بعد أزمته الصحية

شاهد كيف اهتم الرئيس المصري بشريف دسوقي بعد أزمته الصحية

عربي

السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة

السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة

وزير الخارجية القطري: سنقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

وزير الخارجية القطري: سنقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

&#34;جمعية الصحة العالمية&#34; تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين والجولان

"جمعية الصحة العالمية" تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين والجولان

صحة &#34;حسن نصر الله&#34; تثير التساؤلات.. ونجله يكشف مرضه

صحة "حسن نصر الله" تثير التساؤلات.. ونجله يكشف مرضه