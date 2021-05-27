بحر يشيد بجهود العاملين بالقطاع الطبي ويدعو لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه























رام الله - دنيا الوطنأشاد د. أحمد بحر القيادي بحركة حماس، بجهود الطواقم العاملة في القطاع الصحي والطبي، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، معتبراً وزارة الصحة وكافة العاملين فيها صمام أمان للمجتمع الفلسطيني.وقال خلال جولة على عدد من مرافق وزارة الصحة :"إن العدوان على شعبنا يتنافى مع كل المبادئ الإنسانية، وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى همجية الاحتلال التي خلفت عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى والمشردين.وأضاف بحر في جولته التي شملت مقر وزارة الصحة ومركز الرمال الصحي، والمحطة المركزية للإسعاف والطوارئ، ومجمع الشفاء الطبي، أضاف "شعبنا وخاصة الطواقم الطبية والصحية تكاتفوا، وأفشلوا الاحتلال ومخططاته".وشارك في الجولة إلى جانب د. بحر كل من النواب؛ د. محمود الزهار، د. محمد شهاب، ود. خميس النجار، ود. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي، ود. عبد الرحمن الجمل، ود. مشير المصري، ومستشار محمد فرج الغول، والنائب هدى نعيم.وأكد بحر على الوقوف إلى جانب الطواقم الصحية والطبية، مقدراً جهودهم وما قدموه من شهداء وجرحى، مستذكراً الشهيدين الطبيبين أيمن أبو العوف، ومعين العالول.وخص بحر بالشكر والتقدير رجال الإسعاف والطوارئ الذين كانوا في قلب الخطر، والأطباء والممرضين في مجمع الشفاء الطبي وكل المشافي والمراكز الطبية والصحية.