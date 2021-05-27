شؤون فلسطينية

غزة: "النقل والمواصلات" تواصل أعمال حصر أضرار العدوان الإسرائيلي على قطاع النقل

غزة: "النقل والمواصلات" تواصل أعمال حصر أضرار العدوان الإسرائيلي على قطاع النقل
رام الله - دنيا الوطن
واصلت لجنة حصر وتقييم أضرار قطاع النقل والمواصلات جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عملها عبر المحافظات الخمسة.

حيث قرر وكيل وزارة النقل والمواصلات، بغزة، اللواء صلاح الدين أبو شرخ فور انتهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم بتشكيل اللجنة في سبيل حصر وتقييم الضرر على كل ما يتعلق في قطاع النقل والمواصلات من أجل المساهمة في التخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ويأتي مهامها ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة الفلسطينية على مستوى الوزارات لتقييم أضرار العدوان الإسرائيلي.

من جانبه أكد د.م محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن طواقم الوزارة تعمل بكل مجهودها لإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن من أجل عرض النتائج على الجهات المختصة.

وتابع الكلحوت بالقول: إن عمل اللجنة يتمركز بكل ما يخص قطاع النقل والمواصلات من مركبات وورش فنية ومنشآت حيث تقوم اللجنة بدراسة الحالات بشكل مفصل وكتابه التقرير للجهات المختصة من أجل عمل اللازم.

وأوضح أنه ينبثق عن اللجنة المركزية لجان فرعية موزعة على المحافظات الخمسة في قطاع غزة وهم أصحاب كفاءة عالية واختصاص في قطاع النقل.

وناشد الكحلوت المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الفورية حيث أن عدد كبير من هذه المركبات هي عمومية وتجارية وتعتبر مصدر دخل ألاف الأسر مما يأثر وبشكل كبير على حياتهم.











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