البرغوثي يشيد بجهود بلدية غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع



جاء ذلك خلال زيارته لرئيس البلدية د. يحى السراج في مكتبه مكتب بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، حضره إلى جانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي د. جميل طرزي، فيما حضر إلى جانب د. البرغوثي، وفد قيادي من المبادرة الوطنية الفلسطينية.





وأطلع رئيس البلدية الوفد على جهود البلدية في المحافظة على استمرار الخدمات الأساسية خلال العدوان، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة العدوان الإسرائيلي، وأثار العدوان السلبية على خدمات المياه والصرف الصحي، والصحة والبيئة، وباقي الخدمات الأخرى.





وأكد أن بلدية غزة تبذل جهوداً كبيراً لاستمرار تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية ومرافق البلدية، ونقص الوقود اللازم لتشغيل الآليات ومرافق البلدية الخدماتية.





وبين ان البلدية اطلقت حملة #حنعمرها بعد توقف العدوان مباشرة لإشراك كل فئات المجتمع في جهد تشاركي لإعادة الحياة للمدينة؛ لافتا الى المشاركة الواسعة من كل الفئات على اختلافها.



بدوره؛ أكد البرغوثي أهمية التعاون والتكاتف بين جميع المؤسسات الوطنية وفئات المجتمع المختلفة لإعادة اعمار الأضرار ودعم البلديات في جهودها لخدمة المواطنين، وإعادة بناء البيوت والمرافق والمؤسسات التي تعرضت للتدمير خلال

العدوان.





وشدد على ضرورة فضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل واستهدافه للمنشآت والمرفق المدنية والخدماتية، والتواصل مع كافة الدول والمؤسسات لإعادة إعمار القطاع وإزالة آثار العدوان.



وناقش الطرفان سبل التعاون في تنظيم مبادرات مجتمعية تطوعية تساهم تعزيز العمل التطوعي وإزالة آثار العدوان، وتعزيز الوعي المجتمعي للتصدي لممارسات الاحتلال

بحق شعبنا في كافة أماكن تواجده.













واتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة للوقوف إلى جانب المواطنين في المدينة بما يعزز من صمود شعبنا في مواجهة العدوان .

رام الله - دنيا الوطنأشاد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي بجهود بلدية غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والجهود التي تبذلها طواقم البلدية لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.