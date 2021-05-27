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شؤون فلسطينية

غنيم يطلعه مدير التعاون بالاتحاد الأوروبي على آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع

غنيم يطلعه مدير التعاون بالاتحاد الأوروبي على آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم، اليوم مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي بفلسطين السيد جيرهارد كراوس، لبحث آثار العدوان الأخير على قطاع غزة وخاصة فيما يتعلق بالدمار الذي لحق بقطاع المياه نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، الى جانب بحث المستجدات والإجراءات التي يتم العمل عليها
مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار العمل في مشروع برنامج التحلية المركزية في ظل الأوضاع الحالية.

وأكد غنيم في بداية اللقاء على أهمية العمل السريع والتدخل العاجل من قبل الاتحاد الأوروبي لضمان اصلاح الاضرار التي لحقت بشبكات المياه والآبار ومحطات المعالجة وضمان استمرار العمل وفق الخطة الجاري تنفيذها لعدم عودة الكارثة لغزة مرة أخرى.

‎أما فيما يتعلق بالمشروع الاستراتيجي لمحطة التحلية المركزية في غزة فقد أكد غنيم على مواصلة سلطة المياه العمل في مراحله المختلفة لا سيما ان هذا المشروع يضمن توفير مياه صالحة للشرب لأكثر من مليوني فلسطيني، عانوا من كارثة مائية، موضحا ان هناك إجراءات عملية يتم تنفيذها على الأرض كطرح عطاء الخط الناقل الجنوبي، والبدء بتنفيذ مشروع تطوير شبكات المياه لاستيعاب كميات المياه الإضافية في المنطقة.

وفي جانب آخر بحث اللقاء آلية تنفيذ مشاريع مائية في المناطق المصنفة ج ضمن خطة الاتحاد الأوروبي الداعمة لتحسين الظروف المعيشية المواطنين في هذه التجمعات التي تفتقر للعديد من الخدمات وبحاجة إلى مشاريع تطويرية للبنية التحتية.

‎وثمن غنيم الشراكة الدائمة والفاعلة بين سلطة المياه والاتحاد الأوروبي مطالبا تعزيز وتكثيف الجهود الان لإعادة تأهيل ما تم تدميره جراء العدوان الإسرائيلي الأخير والعمل على إدخال المواد والمعدات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني الطارئ.

‎ من جانبه أكد كراوس على دعم الاتحاد الأوروبي للمشاريع المائية، واستعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في دعم الاحتياجات الطارئة وفق نتائج تقرير التقييم وحصر الأضرار.

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