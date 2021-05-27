"الخارجية": المواقف الدولية غير كافية ومنقوصة ما لم تجبر إسرائيل على إنهاء عدوانها واحتلالها





وترحب دولة فلسطين بالمواقف الحازمة والواضحة التي صدرت عن عديد المسؤولين الدوليين، وتعتبرها غير كافية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ومنقوصة ما لم تقترن بإيصال رسائل قوية وفي غاية الوضوح لإسرائيل لإجبارها على وقف اعتداءاتها، وإلا فإن هذه المواقف الدولية لن يكون لها أي قيمة تذكر أو معنى على المستوى العملي بعد أن تكون قد نسفتها إسرائيل بشكل كامل.



وقالت الوزارة: إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات جرائم وانتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا، وإذ ترحب مجددا بجميع الجهود المبذولة لتثبيت وقف اطلاق النار والعدوان والهادفة لإعادة إعمار غزة، وكذلك بالمواقف الدولية التي أكدت أهمية معالجة وحل جذور الصراع عبر إحياء عملية سلام ومفاوضات حقيقية، فإنها تؤكد على مطالبتها للإدارة الامريكية وللمجتمع الدولي بضرورة تحويل أقوالهم ومواقفهم إلى أفعال كفيلة بوقف العدوان ووضع حد نهائي له، ووقف الاستيطان وعمليات التهويد والتهجير القسري والمصادرات والاقتحامات وجميع الاعتداءات الاستفزازية التي تمارسها قوات الاحتلال ومستوطنيه.