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شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي الفلسطينية تطلق بوابتها الإلكترونية الجديدة وتستحدث تطبيقات خدماتية للمواطنين

سلطة الأراضي الفلسطينية تطلق بوابتها الإلكترونية الجديدة وتستحدث تطبيقات خدماتية للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة الأراضي اليوم عن إطلاق بوابتها الإلكترونية الجديدة والتي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني http://pla.pna.ps وذلك ضمن مساعيها لتطوير قطاع الأراضي والارتقاء في خدمة المواطن الفلسطيني من خلال استحداث تطبيقات خدماتية للمواطنين.

جاء ذلك في مستهل اجتماع عقد اليوم في مقر سلطة الأراضي في رام الله للجنة مساندة وتطوير قطاع الأراضي التي يرأسها وزير الحكم المحلي وتضم في عضويتها كل من أمين عام مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس سلطة الأراضي ورئيس هيئة
التسوية والمياه الفلسطينية ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووكيل وزارة الداخلية.

وأشار رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم بأنه تم استحداث العديد من التطبيقات الخدماتية التي تساند المواطن وتتيح له الحصول على الخدمات المطلوبة بسرعة وكفاءة وبأقل تكلفة، حيث تم السماح من خلال الموقع الجديد بفتح المعاملات والاستعلام عنها عن بعد وبطريقة إلكترونية.

وأوضح بأن بإمكان الباحث والمستخدم لموقع سلطة الأراضي الإلكتروني أن يحصل على المعلومات بشكل آني من خلال تطبيقات عديدة منها ما يوضح قيمة الأرض الزراعية على مستوى الضفة الغربية وآخر يبين تضاريس وارتفاعات الأراضي وتصنيفاتها بحسب اتفاقية أوسلو كما وأتاحت التطبيقات للجمهور إمكانية الاطلاع على النقاط الجيوديتسية ونقاط التحكم المبني عليها نظام الخرائط في فلسطين كما وتم استحداث تطبيق يوضح الانتشار السكاني في الضفة الغربية وعلاقته في محيط القرية.

وعلى هامش الاجتماع وبحضور معالي أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم ورئيس هيئة التسوية والمياه سعادة أ. محمد شراكة، قام رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية بتكريم عدد من الموظفين الذين ساهموا بتطوير البوابة الإلكترونية وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات المكانية.


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