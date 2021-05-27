كهرباء غزة وسلطة الطاقة تطلعان رئيس بعثة الرباعية الدولية على حجم الدمار بشبكة الكهرباء

















رام الله - دنيا الوطنأطلع م. ماهر عايش مدير عام شركة توزيع الكهرباء وم. حسين النبيه مدير عام سلطة الطاقة اليوم الأربعاء رئيس بعثة الرباعية الدولية لفلسطين، جون كلارك على حجم الدمار الكبير الذي لحق بشبكة توزيع الكهرباء والتحديات الحالية التي تواجه الشركة بسبب نقص الطاقة من مصادرها خاصة في ظل الحاجة الملحة للكهرباء من قبل مختلف المرافق الحيوية والمواطنين، وانعكاس ذلك على الحياة في غزة.وقد اصطحب مدير عام الشركة، كلارك والوفد المرافق له في جولة ميدانية لاطلاعه على حجم الدمار الذي حل بشبكات الكهرباء المغذية لبعض المرافق الحيوية مثل آبار الصفا التي تغذي أحياء مدينة غزة الشرقية وغيرها من المرافق والمنشآت التي تعرضت للتدمير لوضعه في صورة الحدث.كما قدم م. عايش شرحا موسعا عن الوضع الحالي للكهرباء تناول فيه كميات الكهرباء المتوفرة وحجم الخسائر ونسبة العجز وتداعيات استمرار توقف بعض خطوط الكهرباء من الجانب الإسرائيلي وانعكاسات تدني قدرة محطة التوليد بسبب عدم وصول شحنات الوقود المخصصة لتشغيلها، وكثير من القضايا ذات الصلة.كما تحدث م. النبيه عن مساعي وجهود سلطة الطاقة للتواصل مع مختلف الأطراف من أجل ضمان تأمين كميات الكهرباء من مصادرها وكذلك توفير مواد الصيانة اللازمة لإعادة بناء وتأهيل الشبكات، بالإضافة للتحديات التي تواجه ملف الطاقة في القطاع ومقترحات الحلول.يذكر بأن شبكات توزيع الكهرباء تعرضت لدمار كبير خلال العدوان على غزة وما زالت بعض الخطوط المغذية للقطاع متعطلة من داخل الخط الأخضر لغاية اللحظة، كما أن مساعي استئناف ادخال الوقود لمحطة التوليد لتشغيلها بكامل طاقتها تواجه بعض الصعاب والمعيقات.