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الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و316 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و316 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 حالات وفاة و(316) اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وأفادت الصحة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 1333 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وكشفت الصحة عن تعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت أن اجمالي تراكمي للمصابين 108161 اصابة، و اجمالي الحالات النشطة 2571 حالة، و اجمالي المتعافين 104577 حالة، اجمالي الوفيات 1013 حالة وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 123 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 80 حالة.

وحول التطعيمات، أفادت الصحة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39043 شخص.

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