إعلام الاحتلال: مصر وجهت دعوات للسلطة وحماس و"إسرائيل"

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان)، اليوم الخميس، أنّ مصر قامت بدعوة "إسرائيل"، وحركة حماس والسلطة الفلسطينية الى مباحثات في القاهرة استمراراً لوقف إطلاق النار بين الجانبين.ووفقاً للقناة الإسرائيلية، فإنّ هدف المباحثات هو مناقشة إمكانية إبرام تهدئة طويلة الأمد ومناقشة قضية الاسرى، مُشيرةً إلى أنّ لواء في الجيش المصري وصل فلسطين المحتلة، يوم الجمعة لمناقشة المبادرة المصرية.وذكرت القناة، أنّ "إسرائيل" وضعت شرطين لإجراء المباحثات، الأول إقامتها في إطار قنوات منفصلة وليس بالتوازي، الثاني- كل خطوة من إعادة إعمار غزة ستكون مشروطة بإحراز تقدم بقضية اعادة الجنود الاسرى لدى حماس.بدورها، قالت القناة "12": "إنّه حتى صباح اليوم الخميس هناك تعثر في الاتصالات حول اتفاق تهدئة مع غزة"، لافتةً إلى أنّ هناك تقدير أنّه إذا لم يتم إحراز تقدم من خلال فرق التفاوض، قد تجد "إسرائيل" نفسها في جولة أخرى من القتال خلال الأسبوع المقبل.ونوهت القناة، إلى أنّه في إطار هذه التقديرات، وُضِع الجيش على أهبة الاستعداد التام، وشمل ذلك الموافقة على خطط عملياتية جديدة.وكشفت إذاعة جيش الاحتلال، أنّه من المتوقع أنّ يغادر وفد "إسرائيلي" صغير برئاسة وزير الخارجية أشكنازي إلى مصر في الأيام المقبلة، ربما يوم الأحد، وأن ذلك مرتبط بموافقة حكومة الاحتلال.