دولي

عدد وفيات (كورونا) حول العالم يتجاوز 3 ملايين ونصف المليون

عدد وفيات (كورونا) حول العالم يتجاوز 3 ملايين ونصف المليون
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 513 ألف وفاة.

وبحسب الأحصائية: " تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 169 مليونا ونحو 98 ألف اصابة، تعافى منهم 150 مليونا وما يزيد عن 848 ألف مريض، وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 559 ألف و815 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,348 حالة وفاة.

وأوضحت أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي ما تزال تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة فيها، (3,842 وفاة)، والبرازيل التي عادت لتسجل حصيلة وفيات مرتفعة بواقع (2,399 وفاة)، وأميركا (607 وفيات)، والأرجنتين (532 وفاة)، وكولومبيا (514 وفاة).

وأظهرت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (211,553 إصابة)، والبرازيل (79,459 إصابة)، والأرجنتين (35,399 إصابة)، واميركا (23,500 إصابة)، وكولومبيا (23,487 إصابة).

وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة اصابات ووفيات يومية تعتبر مرتفعة جدا، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم، قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (606,179 وفاة)، والبرازيل (454,623 وفاة)، والهند (315,263 وفاة)، والمكسيك (222,232 وفاة)، وبريطانيا (127,748 وفاة).

وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,971,207 إصابات)، والهند (27,369,093 إصابة)، والبرازيل (16,275,440 إصابة)، وفرنسا (5,621,696 إصابة)، وتركيا (5,212,123 إصابة).

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