كهرباء غزة: نأمل أنّ تحمل الساعات المقبلة أخبارًا إيجابية تتعلق بزيادة ساعات الكهرباء

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، اليوم الخميس، "إنّ هناك حديث عن قيام طواقم "شركة الكهرباء الإسرائيلية" بالتحرك بعد قليل، باتجاه المناطق الحدودية مع قطاع غزة لتقييم أضرار الخطوط الثلاثة المتعطلة المغذية لمدينة غزة منذ بداية العدوان والعمل على إصلاحها.وأضاف ثابت، في حديثٍ لإذاعة (الأقصى) "أنّ يوم الأحد المقبل ستقوم طواقم "شركة الكهرباء الإسرائيلية" أيضاً بإصلاح خط جباليا المغذي لمناطق شمال قطاع غزة".وتابع: "إننا نأمل أنّ يكون هناك أخبار إيجابية خلال الساعات القليلة القادمة تتعلق بزيادة ساعات وصل الكهرباء بعد إصلاح الخطوط الأربعة المتعطلة"، مُشيراً إلى أنّ خطوط الكهرباء الأربعة تزود الشركة بـ " 50 ميجا واط" ونحن بأمس الحاجة لها لدعم جدول توزيع الكهرباء في غزة.وأوضح أنّ جدول وصل الكهرباء المعمول به حالياً هو من 3 إلى 4 ساعات وتمكنت الشركة خلال اليوميين الماضيين من جلب الكهرباء للمواطنين لساعات أطول بعد منتصف الليل وهذا لا يكفي.واختتم حديثه بالقول: "ما زلنا بانتظار دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد بغزة ونأمل أنّ تحمل الساعات القادمة بشريات بهذا الخصوص".