شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تصدر قراراً بشأن منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية

وزارة الاقتصاد تصدر قراراً بشأن منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، حظر إدخال منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للألبان إلى السوق الفلسطينية لعدم التزامها بالتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية لاسيما بطاقة البيان ومدد الصلاحية.

وبينت الوزارة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها أخطرت الشركة في وقت سابق لتصويب وضعها القانوني وفق التعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، انتهت المهلة القانونية في الأول من امس دون ان تقوم الشركة بالإجراءات المطلوبة، وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار الحظر لحين التزام الشركة بالإجراءات الفنية الإلزامية.

وشددت الوزارة على ان أي منتجات لا تطبق المواصفة والتعليمات الفنية الإلزامية سيتم منع إدخالها الى السوق الفلسطينية لافتة إلى ان هناك 4400 مواصفة فلسطينية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية ونحو 88 تعليم فني إلزامي وأكثر من 2500 شهادة من شهادات المطابقة والجودة والإشراف والحلال للشركات الفلسطينية.

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