"ماتياس شمالي" يعتذر عن تصريحاته حول العدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطنعبَّر مدير عمليات غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بغزة ماتياس شمالي، عن أسفع واعتذاره من تصريحاته الأخيرة حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مؤكدًا على أن قتل الأطفال يحطم كافة قوانين الحرب وأنه يجب ألا يفلت من قام بذلك من العقاب.وأكد في تغريدة نشرها مساء أمس الأربعاء على حسابه الرسمي (تويتر)، إلى أن جيش الاحتلال لم يلتزم بأي من القوانين الدولية خلال حربه على قطاع غزة.وقال: "إن قتل أكثر من 200 من المدنيين في غزة بما فيهم من الأطفال والنساء بدل على أن جيش الاحتلال لم يلتزم باي من قوانين الحرب"، مطالبا بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة من قاموا بذلك.وأوضح أن سلاح الاحتلال المتقدم والحديث أدى إلى مقتل أكثر من ستين طفلا منهم عشرين يذهبون إلى مدارس (أونروا) .وكان "شمالي"، قال في مقابلة أجراها مع القناة (12) الإسرائيلية، بأنه : " لا يشك في مدى دقة القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ويرى حرفية عالية في الطريقة التي قصف بها قطاع غزة على مدار الأيام الـ 11 الماضية".وأضاف: "الجيش لم يضرب، مع بعض الاستثناءات، أعياناً مدنية، ولكن ما كان يقلقه هو الوقع الأكثر وحشية لهذه الغارات".