استشهاد شاب متأثرًا بجروحه خلال العدوان على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد، الليلة الماضية، الشاب أحمد كامل عمار (32 عاما) من مخيم البريج، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الحالة الصحية للشاب عمار كانت في غاية الخطورة، وجرى تحويله مع عدد من الجرحى إلى مستشفى العريش بجمهورية مصر العربية لتلقي العلاج، إلى ان ارتقى شهيدا مساء أمس ، وهو من سكان مخيم البريج "بلوك 7".وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، فإن عدد الشهداء حتى أمس الأربعاء ارتفع إلى 254 شهيدا، من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة، و17 مسنا، و5 من ذوي الاحتياجات.