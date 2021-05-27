شؤون فلسطينية

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الخليل ورام الله

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الخليل ورام الله
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من بلدة سعير شرق الخليل، واستدعت آخرين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير، واعتقلت كلا من: المحامي أسامة عبد ربه المطور، وفارس عبد القادر الجبارين (32 عاما)، وخليل عبد الكريم الفروخ (36 عاما)، وادهم جبارين، واحمد عطية المطور (26 عاما)، وعطية عبد الحميد لمطور (46 عاما)، وأمجد محمد عيد جردات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما سلّمت قوات الاحتلال بلاغات لمقابلة مخابراتها لكل من: سامر مصطفى جبارين، وجلال جبارين، وخيران جردات.

وقد فتشت تلك القوات عددا من المنازل، عرف من أصحابها: الشهيد عريف جردات، وحسن شريف جردات، ورياض سامي جردات، وتيسير عبد الرحمن جردات وشقيقه يسري، وزيدان دراويش، وعاثت فسادا وتخريبا في محتوياتها.

وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة سعير، ما تسبب بإحراق أراضٍ زراعية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: رشاد عبدة، ورفيق السايس، ويوسف نصر من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، ويحيى الطويل من حي الطويل في مدينة البيرة، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من المنازل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الغربية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، واستجوبت ساكنيها، عرف من أصحابها: محمود جميل أبو بكر، ومن عائلتي الخطيب وأبو بكر.

كما شنت تلك القوات حملة تمشيط واسعة بين كروم الزيتون قرب مدخل البلدة الواقعة بالقرب من مفترق قرية زبدة.

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