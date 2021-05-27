الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الخليل ورام الله

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: رشاد عبدة، ورفيق السايس، ويوسف نصر من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، ويحيى الطويل من حي الطويل في مدينة البيرة، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من المنازل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.





وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الغربية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، واستجوبت ساكنيها، عرف من أصحابها: محمود جميل أبو بكر، ومن عائلتي الخطيب وأبو بكر.



