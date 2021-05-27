شؤون فلسطينية

البرغوثي يزور مستشفى الشفاء والمنطقة الصناعية المدمرة ويلتقي القوى الوطنية والإسلامية بالقطاع

البرغوثي يزور مستشفى الشفاء والمنطقة الصناعية المدمرة ويلتقي القوى الوطنية والإسلامية بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
زار د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مع وفد من المبادرة، بزيارة مستشفى الشفاء بقطاع غزة، حيث التقى بمدير مجمع الشفاء بالدكتور محمد أبو سلمية ومسؤولي الطواقم الطبية وعاد عدد من الجرحى المصابين
في أقسام العناية المكثفة. 

ووجه البرغوثي الشكر للطواقم الطبية على أدائهم البطولي والمهني الرفيع في علاج الجرحى والمصابين في ظروف القصف الإسرائيلي وما أدى إليه من استشهاد اثنين من أخصائيي المستشفى د. أيمن ابو العوف و د.معين العالول وعائلاتهم وإصابة الدكتور ماجد صالحة بجروح خطيرة.

وأشار البرغوثي إلى ان الطواقم الطبية تتمتع بقدرات مهنية ممتازة و لكنها تعاني من نقص الأجهزة والأدوات الطبية.

والتقى البرغوثي مع ممثلي القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة حيث جرى البحث في كيفية البناء على ما حققته المقاومة من نجاحات وأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي وخاصة على القدس و المقدسات ونظام التمييز العنصري وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والتعاون الموحد في إعادة إعمار ما تم تدميره في قطاع غزة.

و زار البرغوثي و الوفد المرافق له المنطقة الصناعية التي دمرتها طائرات الاحتلال في منطقة جباليا مكررة بشكل أوسع وأخطر اعتداءاته التي سبق ان نفذتها في أعوام 2008 و 2014 و2019، وقال البرغوثي ان الاحتلال نفذ جريمة لا تغتفر بتدمير ستين مصنعا وورشة ودفع أربعة آلاف عامل للبطالة وشظف العيش وأكد ضرورة تضافر كل الجهود لإعادة بناء كل ما دمره الاحتلال.

كما التقى البرغوثي بأصحاب عدد من البيوت المدمرة في منطقة جباليا والذين أكدوا صمودهم و التفافهم حول قضية شعبهم رغم كل الخسائر و الدمار، وقال البرغوثي إن أهل غزة هم الذين يرفعون روحنا المعنوية و يعززون صلابة إرادة الشعب الفلسطيني بأسره.


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