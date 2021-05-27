شؤون فلسطينية

تفاصيل مؤتمر صحفي للهلال الأحمر الفلسطيني مع نظيره المصري في غزة

تفاصيل مؤتمر صحفي للهلال الأحمر الفلسطيني مع نظيره المصري في غزة
رام الله - دنيا الوطن
عقد اليوم كلا من الدكتور بشار مراد، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في قطاع غزة، والدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، مؤتمرا صحفيا أمام مستشفى القدس في غزة، للحديث عن آثار العدوان الأخير على قطاع غزة والبرامج المشتركة لإغاثة المتضررين.

وأكدا على أهمية الدور الإنساني الذي تلعبه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة ممن فقدوا منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي، وطالبا بضرورة تكثيف الجهود من اجل إغاثة وتقديم يد العون للعائلات المنكوبة.

من جهته، أعرب د. مراد في كلمته عن بالغ تقديره لجهود الأشقاء في جمهورية مصر العربية، رئيسا وحكومة وشعبا، في دعم قطاع غزة، لاسيما بعد الدمار الكبير الذي لحق به جراء العدوان الإسرائيلي، وخص بالذكر الهلال الأحمر المصري، لجهودهم المتواصلة في تسيير قافلات المواد الاغاثية والانسانية، لتلبية احتياجات المتضررين، والمساهمة في تقديم الخدمة الإنسانية على أكمل وجه.

 ومن جانبه أكد الناظر، في كلمته خلال المؤتمر، على التضامن الشعبي والحكومي المصري مع الشعب الفلسطيني، وأوضح بأنهم سيقومون وبناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم والخدمات اللازمة لقطاع غزة، للحد من تدهور الوضع الإنساني، جراء العدوان الأخير.

واشاد د. الناظر بالدور الإنساني الكبير الذي تلعبه طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في تقديم يد العون للفئات المتضررة، مؤكدا في ذات الوقت استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجمعية، بهدف مساعدة العائلات المنكوبة، والتخفيف من معاناتهم.



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