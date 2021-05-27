اشتية يبحث مع مسؤولين أمميين تسريع وصول المساعدات الإغاثية للقطاع وبدء عملية الإعمار

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء، محمد اشتية، في مكتبه برام الله، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين كانثان شانكار، آخر التطورات والجهود المبذولة من أجل إعادة اعمار قطاع غزة وتوفير الدعم المالي اللازم.وأوضح اشتية، بأن الأولوية لدى القيادة الفلسطينية هي منع امكانية تكرار العدوان، وملئ الفراغ السياسي من خلال عملية سياسية ضمن إطار دولي متعدد، تنهي الاحتلال وتضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود ال 1967 مع القدس عاصمة لها.كما بحث مع الضيوف تسريع وصول المساعدات الإغاثية للقطاع، وبدء عملية الإعمار وفق آليات جديدة تضمن إتمامها في إطار زمني مقبول، وكذلك إطلاق برنامج للتعافي الاقتصادي والتنمية لمختلف القطاعات في قطاع غزة.