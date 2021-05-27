ماذا قال هنية بعد تخصيص قطر 500 مليون دولار للمساهمة بإعادة إعمار القطاع؟

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الحركة تلقت "الموقف الكريم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة".وأضاف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "هذا الموقف العروبي من سموه يعبر عن أصالة قطر ونخوة قيادتها ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مختلف المراحل".وتابع هنية: و"إننا نعبر عن عميق الشكر والتقدير لهذه المنحة وهذا الدعم المتواصل والممتد منذ سنوات طوال، وخاصة في سنوات الحصار".وكان أمير قطر وجه بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.وتأتي هذه المنحة لـ "مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة المحاصر على مواجهة التحديات الحياتية التي فرضتها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.