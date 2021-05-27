شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً في معظم المناطق حار جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الجمعة، يكون الجو حارا في معظم المناطق حار جدا في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام حار نسبيا في معظم المناطق وحارا في الأغوار، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو حارا في معظم المناطق حار جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود  درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 29-17 27-16 بيت لحم 30-20 29-17 27-16
رام الله والبيرة 29-19 28-16 26-15 طولكرم 31-20 29-18 28-18
نابلس 31-21 30-18 28-17 قلقيلية 31-20 29-18 28-18
جنين 33-21 31-19 29-18 سلفيت 30-20 29-17 27-16
طوباس 34-22 33-20 31-19 روابي 31-21 30-18 28-17
الخليل 29-19 28-16 26-15 غزه 29-21 27-19 26-19
أريحا 39-26 36-25 34-24 خانيونس 29-21 27-19 26-19
الأغوار الشمالية 37-24 34-23 32-21 رفح 30-20 28-18 27-18

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