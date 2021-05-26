شؤون فلسطينية

جرغون: لن نقف متفرجين على عدوان الاحتلال وشعبنا قادر على قطع رؤوس "لصوص الأسوار"

جرغون: لن نقف متفرجين على عدوان الاحتلال وشعبنا قادر على قطع رؤوس "لصوص الأسوار"
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، أن مخططات الاحتلال الصهيوني ومشاريعه التوسعية في مدينة القدس المحتلة والاقتحامات اليومية لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المقدسيين وترهيبهم، وجرائم تهجير وطرد المقدسيين في حيي الشيخ جراح وسلوان، واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على شعبنا في مدن الضفة الفلسطينية، وجرائم القتل والاعتقالات في أراضي الـ48 لن توقف ثورة شعبنا الفلسطيني وهبته الشعبية الناهضة في عموم الضفة والقدس والـ48.

وقال جرغون: «لن نقف متفرجين على عدوان الاحتلال في القدس والأقصى وقطاع غزة والضفة، ولن نسمح له بالتفرد بأهلنا في الشيخ جراح وسلوان ومناطق الـ48».

وشدد جرغون أن المقاومة الباسلة التي لقنت «لصوص الأسوار» دروساً في البطولة والشجاعة في معركة «سيف القدس» دفاعاً عن القدس والأقصى والشيخ جراح، هي قادرة على قطع رؤوس «لصوص الأسوار» ودحر المحتلين من أرضنا وطرد المستوطنين أذلاء كما طردوا من قطاع غزة تحت ضربات المقاومة وتضحيات شعبنا.

ووصف جرغون، «ما يجري في أراضي الـ48 هي ثورة شعبية لصون الهوية الوطنية والأرض الفلسطينية والكيانية السياسية والتصدي لكل محاولات التهميش والإقصاء والتذويب، والدفاع عن الحقوق القومية والمجتمعية في مواجهة دولة التمييز العنصري والبطش الوحشي».

وأضاف جرغون: «لا يمكن الفصل بين ما يجري في القدس وغزة والضفة ومناطق الـ48، وفي كل شبر من أرض فلسطين، باعتبارها وحدة واحدة لشعب واحد». داعياً لامتلاك صيغ نضالية لصون وحدة شعبنا في كل مكان، وإدامة الالتحام النضالي والاشتباك الميداني مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وختم جرغون تصريحه، محذراً من أية محاولات تتجاوز تضحيات شعبنا الفلسطيني وانتصاره في معركة «سيف القدس»، وتهبط السقف السياسي الفلسطيني وتنزلق نحو مساومات تتجاوز في هبوطها خطوط الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية، حق تقرير المصير والاستقلال والعودة.


أخبار ذات صلة

الهباش: الحرب الدينية ستحرق العالم ولن يسلم منها أحد دون قيام دولة فلسطين

الهباش: الحرب الدينية ستحرق العالم ولن يسلم منها أحد دون قيام دولة فلسطين

حركة &#34;فتح&#34; تستنكر تصريحات ماتياس شمالي وتطالب بعزله

حركة "فتح" تستنكر تصريحات ماتياس شمالي وتطالب بعزله

سهى عرفات تعلق على حديث السنوار عن الرئيس الراحل أبو عمار

سهى عرفات تعلق على حديث السنوار عن الرئيس الراحل أبو عمار

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تنشر ملحقاً لكشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الخميس

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تنشر ملحقاً لكشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الخميس

الصحة بغزة: طواقم الإسعاف والطوارئ عملت بأعلى درجات الجهوزية خلال العدوان

الصحة بغزة: طواقم الإسعاف والطوارئ عملت بأعلى درجات الجهوزية خلال العدوان

شاهد: كيف تحدى السنوار قادة الاحتلال الإسرائيلي باغتياله؟

شاهد: كيف تحدى السنوار قادة الاحتلال الإسرائيلي باغتياله؟

ما سبب احتجاج نتنياهو على الحكومة الفرنسية؟

ما سبب احتجاج نتنياهو على الحكومة الفرنسية؟

محكمة إسرائيلية ترجئ النظر بقرار إجلاء عائلتين فلسطينيتين لصالح مستوطنين بسلوان

محكمة إسرائيلية ترجئ النظر بقرار إجلاء عائلتين فلسطينيتين لصالح مستوطنين بسلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش: الحرب الدينية ستحرق العالم ولن يسلم منها أحد دون قيام دولة فلسطين

الهباش: الحرب الدينية ستحرق العالم ولن يسلم منها أحد دون قيام دولة فلسطين

جرغون: لن نقف متفرجين على عدوان الاحتلال وشعبنا قادر على قطع رؤوس &#34;لصوص الأسوار&#34;

جرغون: لن نقف متفرجين على عدوان الاحتلال وشعبنا قادر على قطع رؤوس "لصوص الأسوار"

حركة &#34;فتح&#34; تستنكر تصريحات ماتياس شمالي وتطالب بعزله

حركة "فتح" تستنكر تصريحات ماتياس شمالي وتطالب بعزله

الصحة بغزة: طواقم الإسعاف والطوارئ عملت بأعلى درجات الجهوزية خلال العدوان

الصحة بغزة: طواقم الإسعاف والطوارئ عملت بأعلى درجات الجهوزية خلال العدوان

السيسي: موقفنا ثابت بالتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

السيسي: موقفنا ثابت بالتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

سياسيون أردنيون: التنسيق الدبلوماسي بين فلسطين والأردن ضرورة ملحة والمرحلة استثنائية

سياسيون أردنيون: التنسيق الدبلوماسي بين فلسطين والأردن ضرورة ملحة والمرحلة استثنائية

خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني.. اشتية: يجب ضمان عدم تكرار العدوان على غزة

خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني.. اشتية: يجب ضمان عدم تكرار العدوان على غزة

هنية: مستعدون لترتيب البيت الفلسطيني والبناء على الوحدة التي جُسدت بالمعركة الاخيرة

هنية: مستعدون لترتيب البيت الفلسطيني والبناء على الوحدة التي جُسدت بالمعركة الاخيرة

منوعات

شاهد كيف اهتم الرئيس المصري بشريف دسوقي بعد أزمته الصحية

شاهد كيف اهتم الرئيس المصري بشريف دسوقي بعد أزمته الصحية

شاهد: دنيا سمير غانم وزوجها يكشفان عن نصائح سمير غانم قبل الرحيل

شاهد: دنيا سمير غانم وزوجها يكشفان عن نصائح سمير غانم قبل الرحيل

شاهد كيف احتفل محمد رمضان بعيد ميلاده مع أسرته

شاهد كيف احتفل محمد رمضان بعيد ميلاده مع أسرته

شاهد: الجمهور يهاجم ريهام عبدالغفور بسبب والدها.. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يهاجم ريهام عبدالغفور بسبب والدها.. ما القصة؟

نبيلة عبيد تعتذر من الجميع بعد رحيل سمير غانم.. هل تخوفت من الموت؟

نبيلة عبيد تعتذر من الجميع بعد رحيل سمير غانم.. هل تخوفت من الموت؟

ما سبب رفض يوسف الشريف تمثيل المشاهد المثيرة؟

ما سبب رفض يوسف الشريف تمثيل المشاهد المثيرة؟

شاهد كيف تصالحت ريم البارودي مع سمية الخشاب.. بالتفاصيل

شاهد كيف تصالحت ريم البارودي مع سمية الخشاب.. بالتفاصيل

شاهد: حسن شاكوش يهاجم ريهام سعيد و يرد عليها بمحاكمة عاجلة

شاهد: حسن شاكوش يهاجم ريهام سعيد و يرد عليها بمحاكمة عاجلة

شاهد كيف عبَّرت جانا عمرو دياب عن مرضها

شاهد كيف عبَّرت جانا عمرو دياب عن مرضها

شاهد: رد فعل عنيف من نوال الزغبي على متابِعة سخرت منها

شاهد: رد فعل عنيف من نوال الزغبي على متابِعة سخرت منها

عربي

السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة

السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة

صحة &#34;حسن نصر الله&#34; تثير التساؤلات.. ونجله يكشف مرضه

صحة "حسن نصر الله" تثير التساؤلات.. ونجله يكشف مرضه

الاستخبارات العراقية تقبض على شقيقتين تعملان مع تنظيم الدولة

الاستخبارات العراقية تقبض على شقيقتين تعملان مع تنظيم الدولة

تونس: إيقاف 14 عنصرا بشبهة الإرهاب

تونس: إيقاف 14 عنصرا بشبهة الإرهاب