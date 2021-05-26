شؤون فلسطينية

حركة "فتح" تستنكر تصريحات ماتياس شمالي وتطالب بعزله

حركة "فتح" تستنكر تصريحات ماتياس شمالي وتطالب بعزله
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت مفوضية وكالة الغوث واللاجئين بالهيئة القيادية العليا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، تصريحات ماتياس شمالي مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة التي أدلى بها للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية تعقيبًا على العدوان الإسرائيلي. 

وقالت فتح في بيانها:" إن ماتياس شمالي كشف عن وجهه الحقيقي الذي تؤكده ممارساته تجاه اللاجئين من تقليص لخدمات الوكالة والافتئات على حقوق موظفيها، وها هو اليوم ينكر استهداف المدنيين الفلسطينيين ويبرر الإرهاب الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، حيث أبرزت تصريحاته وإشادته بأداء جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أصبح ناطقًا باسم حكومة الاحتلال التي ارتكبت جرائم حرب ضد شعبنا الأعزل من قصف للمنازل والأبراج وتدميرها فوق ساكنيها من أطفال ونساء وشيوخ، وإبادة عائلات بأكملها وتدمير المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية شاهدها العالم أجمع، من خلال وسائل الإعلام، ولكن ماتياس شمالي يريد أن يجافي الحقيقة بروايته الكاذبة ليتساوق مع الدعاية الإسرائيلية؛ بهدف التضليل مستهينًا بالدم الفلسطيني". 

وأضافت الحركة:" إن ماتياس شمالي يستغل موقعه الوظيفي في وكالة الغوث؛ لتمرير سياسات معادية لشعبنا الفلسطيني، ولم يقم بواجبه الوظيفي الذي يعكس دور وحيادية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، لكنه يمارس أدوارًا لم تعد تنطلي على شعبنا، فالمسؤولون عن إدارة عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين يجب أن يكونوا في مستوى هذه المؤسسة الأممية ورسالتها التي تؤدي دورها منذ سبعة عقود، وعدم استغلال مواقعهم الوظيفية لتحقيق مآرب وأجندات ضد حقوق الشعب الفلسطيني". 

وأكدت فتح على أنها مع استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في تقديم خدماتها والقيام بواجبها تجاه أبناء شعبنا وموظفيها، وأن لا يكون على رأسها وكلاء عن الاحتلال الإسرائيلي، وعليه نطالب بعزل ماتياس شمالي؛ لأنه غير مؤتمن على رسالة وكالة الغوث وحياديتها. 

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