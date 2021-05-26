سهى عرفات تعلق على حديث السنوار عن الرئيس الراحل أبو عمار

رام الله - دنيا الوطنعلقت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، على تصريحات، يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حول الرئيس أبو عمار.وقالت سهى عرفات في تغريدة لها، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام): "شكر خاص من صميم القلب للعرفاتي الحمساوي دكتور يحيى السنوار، ما أروعك".وكان السنوار، قد قال في كلمة له خلال لقاء مع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء: "التحية كل التحية لأرواح شهدائنا الأبرار، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين، والقائد أبو عمار، ونقول لأبي عمار نم قرير العين، فقد قضيتَ وأنت تحاول تطوير قدرات المقاومة لشعبنا، فقد أصبح لأبنائك من كتائب القسام والمقاومة مئات الصواريخ".