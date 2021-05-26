دولي

بايدن يحدد مهلة للمخابرات لتحديد أصل نشأة (كورونا)

بايدن يحدد مهلة للمخابرات لتحديد أصل نشأة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الأجهزة الاستخبارية في الولايات المتحدة، تقريرا حول منشأ (كورونا) خلال 90 يوما.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الاثنين، أنه لا يمكن للمسؤولين التوصل إلى نتيجة حول منشأ جائحة فيروس (كورونا) من دون تحقيق مستقل، والمزيد من البيانات من الصين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، خلال إفادة صحفية، الاثنين: "لقد طالبنا مرارا وتكرارا (منظمة الصحة العالمية) بدعم تقييم يجريه خبراء بشأن أصل الجائحة، ويكون خاليا من التدخل والتسييس".

كما أصرت ساكي على أن المسؤولين لن يتسرعوا لاستنتاجات "قبل عملية دولية فعلية، ليست لدينا بيانات ومعلومات كافية".

ووجد تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية في مارس، أن فيروس (كورونا) المستجد، انتقل، على الأرجح، من الحيوانات إلى البشر، ووصف نظرية تسربه من المختبر بأنها "غير مرجحة للغاية".

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