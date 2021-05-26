الصحة بغزة: طواقم الإسعاف والطوارئ عملت بأعلى درجات الجهوزية خلال العدوان

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور إياد ابو زاهر، مدير عام الإسعاف والطوارئ في في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن طواقم الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، عملت بأعلى درجات الجهوزية خلال العدوان الإسرائيلي.وأشار أبو زاهر، في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن طواقم الإسعاف والطوارئ راكمت خبراتها على مدار السنوات والاحداث السابقة، وتمتاز باستجابتها العالية.وقال: "واصلت الطواقم الليل بالنهار خلال العدوان، وعملت في ظروف قاسية وخطيرة محاطة بالاستهداف من كل جانب دون توفير حماية وفق المواثيق الدولية".وأكد أبو زاهر، أن طواقم الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، نفذت 3442 مهمة خلال احد عشرة يوماً من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .