شاهد: كيف تحدى السنوار قادة الاحتلال الإسرائيلي باغتياله؟









رام الله - دنيا الوطننشر مقاطع فيديو، تظهر يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وهو يسير في أحد الشوارع مشياً على الأقدام، متحدياً تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي باغتياله.في المقطع الأول، قال السنوار خلال مؤتمر صحفي عقده، في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، امام الصحفيين الفلسطينيين: "اذا كان الاحتلال يريد صورة نصر، فأنا جاهزة، فبعد انتهاء اللقاء، فإن جزءاً كبيراً من مشواري سأمشيه على الاقدام".وأضاف: "نحن نتحدث عن 60 دقيقة، وبالتالي لدى الاحتلال القدرة على اتخاذ القرار، ويخرجون الطائرة، ولن يرمش لي جفن".وفي المقطع الثاني، أظهر السنوار وهو يمشي في أحد الشوارع، متحدياً بذلك تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باغتياله.