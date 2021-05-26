دولي

إيطاليا ترصد 121 وفاة و3937 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا ترصد 121 وفاة و3937 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا 121 حالة وفاة بفيروس (كورونا)، اليوم الأربعاء، و3937 حالة إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 121 حالة وفاة مرتبطة بفيروس (كورونا) يوم الأربعاء مقابل 166 في اليوم السابق ، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 3937 من 3224، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وسجلت إيطاليا 125622 حالة وفاة مرتبطة بـ(كورونا) ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم. أبلغت البلاد عن 4.2 مليون حالة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى في المستشفى المصابين بـ(كورونا) باستثناء أولئك الموجودين في العناية المركزة 8118 يوم الأربعاء، انخفاضا من 8.557 في اليوم السابق.

وسجلت 39 حالة دخول جديدة إلى وحدات العناية المركزة، بانخفاض من 46 يوم الثلاثاء، حيث انخفض العدد الإجمالي لمرضى العناية المركزة إلى 1278 من 1323 في السابق.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء حوالي 260962 اختبارا لـ(كورونا) في اليوم الماضي.

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