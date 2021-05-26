شؤون فلسطينية

ما سبب احتجاج نتنياهو على الحكومة الفرنسية؟

ما سبب احتجاج نتنياهو على الحكومة الفرنسية؟
رام الله - دنيا الوطن
عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن احتجاجه الشديد إزاء الحكومة الفرنسية.

وقال نتنياهو في كلمة مساء الأربعاء: "أعبر عن احتجاحي الشديد إزاء الحكومة الفرنسية على أقوال وزير الخارجية الفرنسي الذي صرح خلال مقابلة تلفزيونية بأن إسرائيل قد تتحول إلى دولة أبارتهايد"، مضيفا: "هذا ادعاء وقح وكاذب ولا أساس له"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع قائلا: "جميع المواطنين في دولة إسرائيل متساوون أمام القضاء بغض النظر عن عرقهم"، زاعما بأن اسرائيل تشكل منارة للديمقراطية ولحقوق الانسان في المنطقة، وأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة فيها.

وأكد نتنياهو أن "الأمر كان هكذا دائما وهكذا سيكون دائما"، موضحا "أنهم لن يقبلوا بأي محاولة منافقة وكاذبة لتعليمها الأخلاق في هذا الشأن".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد حذر من احتمال حدوث فصل عنصري في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وقال لودريان في مقابلة صحفية نقلتها قناة "فرانس 24": "في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

ونبه وزير الخارجية الفرنسي من خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن، مضيفا "حتى إطالة الوضع الرهن قد تؤدي إلى ذلك".

وشدد لودريان على أن تصاعد العنف يظهر الضرورة الملحة لإيجاد مسار سياسي، مرحبا بتجديد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بضرورة قيام دولتين.

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