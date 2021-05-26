منظمة أممية: حالات الإصابة والوفيات بـ(كورونا) في أمريكا اللاتينية "مقلقة"

رام الله - دنيا الوطنقالت كاريسا إتيان، رئيسة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية- PAHO: "إن حالات الوفاة والإصابة بفيروس (كورونا) في أمريكا اللاتينية استقرت عند مستوى مرتفع بشكل مثير للقلق".وأشارت إلى أن دول أمريكا اللاتينية سجلت الأسبوع الماضي أعلى خمس معدلات وفيات في جميع أنحاء العالم، محذرة من أن الكثير من الناس في المنطقة لم يعودوا يلتزمون بإجراءات الصحة العامة المخصصة لمكافحة الوباء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقد أبلغت تشيلي والبيرو والباراغواي عن انخفاض في الإصابات الجديدة، لكن الأوروغواي والأرجنتين والبرازيل تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة، بينما أبلغت بوليفيا عن زيادة كبيرة في الوفيات.