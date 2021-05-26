شؤون فلسطينية

العاهل الأردني لبلينكن: من الضروري الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس

العاهل الأردني لبلينكن: من الضروري الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، في العاصمة عمان، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأكد العاهل الأردني ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها وعدم المساس به، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحذر عبد الله الثاني من استمرار محاولات التهجير المتكررة لأهالي عدد من أحياء القدس الشرقية.

وثمن الملك عبد الله الثاني قرارات الإدارة الأمريكية المتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس واستئناف دعم (أونروا).

وصرح الملك بأن دور الولايات المتحدة⁩ محوري في الدفع نحو تحقيق السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان كآخر وجهة في الجولة الإقليمية التي يقوم بها حاليا بهدف ترسيخ التهدئة الهشة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت وكالة (رويترز): "إن بلينكن وصل عمان قادما من القاهرة حيث أجرى مفاوضات مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل".

وقبل عمان والقاهرة، زار بلينكن أيضا القدس ورام الله حيث أجرى مفاوضات مع كبار المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

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