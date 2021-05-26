(واللا): سيتم امداد قطاع غزة بالوقود غداً الأربعاء بشكل استثنائي

رام الله - دنيا الوطنأكد أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا)، أنه تم المتوافقة، اليوم الأربعاء، على إمداد استثنائي بالوقود لقطاع غزة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يمر غداً الخميس.وقال بوخبوط: "جاء ذلك بعد أن تمت الموافقة أيضا على زيادة مساحة الصيد في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من توضيح من بيني غانتس، بأني الإمدادات غير الأساسية لقطاع غزة ستكون مشروطة بإحراز تقدم في المفاوضات من اجل عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قد قررت فتح معبر (كرم أبو سالم) التجاري، لإدخال المواد التموينية، بالاضافة الى السماح بفتح مساحة الصيد في بحر قطاع غزة حتى ستة أميال بحرية.