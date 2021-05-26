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شؤون فلسطينية

هنية: مستعدون لترتيب البيت الفلسطيني والبناء على الوحدة التي جُسدت بالمعركة الاخيرة

هنية: مستعدون لترتيب البيت الفلسطيني والبناء على الوحدة التي جُسدت بالمعركة الاخيرة
رام الله - دنيا الوطن
قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "لقد ابلغنا الاحتلال أننا من سيحدد قواعد الاشتباك، وأبلغنا الجميع، ووصلت رسالتنا للأمريكيين والإسرائيليين بأن القدس خط أحمر".

وشدد هنية، خلال لقاء على قناة (الجزيرة) الفضائية، على ضرورة تثبيت قواعد الاشتباك في غزة، وإدخال القدس ضمن هذه القواعد، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار إلى أن معركة سيف القدس، جعلت (أوسلو)، والتنسيق الأمني، مشروع المفاوضات، خلف الظهور، لافتا إلى أن حركته مستعدة لترتيب البيت الفلسطيني والبناء على الوحدة الوطنية التي جسدت في المعركة الأخيرة.

وقال هنية: "سددنا ضربة قوية جدا لصفقة القرن وأظهرنا زيف التطبيع وبناء التحالفات مع الاحتلال"، مضيفا: "نرفض تسييس قضية إعادة إعمار قطاع غزة؛ لأنه حق مكتسب وقضية إنسانية".

ورحب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بكل جهد لإعادة الإعمار، واعداً وبشكل قاطع بإعادة إعمار كل ما دمره الاحتلال.

وفي سياق ذي صلة، أكد هنية أن الأداء العسكري للمقاومة الفلسطينية كان مشرفا وفرض معادلات غاية في الأهمية، لافتا إلى أن ما قامت به المقاومة فاجأ الصديق كما فاجأ العدو في الأداء والمزاوجة بين التحرك السياسي والعسكري.

وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالمقاومة كانت ثانوية ولم تنل من البنية الصلبة للفصائل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ما يسمونه "مترو حماس"، أطلق عليه المدينة الجهادية، وهي سليمة، والعدو لم يصل غلى بنيتها الأساسية.

وقال: "أفشلنا خطة "إسرائيل" للنيل من قدرات المقاومة وشبكة الأنفاق في غزة".

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