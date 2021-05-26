الهدمي: إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس له دلالات سياسية كبيرة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إننا ننظر بإيجابية إلى قرار الإدارة الأميركية إعادة فتح قنصليتها العامة بالقدس الشرقية، بما تحمله هذه الخطوة من دلالات سياسية هامة وكبيرة.وأعرب الهدمي، في بيان له اليوم الأربعاء، عن الأمل بأن تنجز الإدارة الأميركية هذه الخطوة قريبا، كخطوة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما أعرب الهدمي عن أهمية المواقف التي عبر عنها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن برفض الاستيطان وهدم المنازل وإخلاء المنازل من أصحابها الشرعيين.وأشار وزير شؤون القدس إلى ان معارضة بلينكن لإخلاء العائلات من منازلها بالشيخ جراح وسلوان يجب أن يواكبه ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءات التهجير العرقي المرفوضة دوليا.