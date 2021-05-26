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شؤون فلسطينية

خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني.. الرئيس: يجب العمل على تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة

خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني.. الرئيس: يجب العمل على تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب.

وأطلع الرئيس عباس، الوزير البريطاني، على آخر مستجدات الأوضاع وأهمية العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين بقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة بما فيها القدس، وضرورة العمل على ثبيت التهدئة في كامل الأراضي الفلسطينية، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد الرئيس أهمية البدء الفوري بمسار سياسي ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وثمن الدعم البريطاني في مجال بناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد، مؤكدا ضرورة أن تلعب بريطانيا دورا في دفع جهود السلام وفق الشرعية الدولية.

بدوره، أكد وزير الخارجية البريطاني، موقف بلاده الداعم لحل الدولتين واستعداد بريطانيا لدعم جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومواصلة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته واقتصاده.

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