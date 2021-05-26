شؤون فلسطينية

مركز حقوقي ينتزع قراراً من النيابة العامة الإسرائيلية بالموافقة على سفر الجريحة أبو العوف

مركز حقوقي ينتزع قراراً من النيابة العامة الإسرائيلية بالموافقة على سفر الجريحة أبو العوف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
إلحاقاً ببيان المركز الصادر يوم 24 آيار/مايو 2021، فقد تمكن محامو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء 26.05.2021 من الحصول على موافقة بسفر الجريحة ديانا زياد محي الدين أبو العوف (اليازجي)، 46 عاماَ، إلى المستشفى الاستشاري العربي في الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون/ إيرز. 

وكانت الجريحة قد أُصيبت بجراج بالغة الخطورة بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمارة "أبو العوف" بتاريخ 16.05.2021، في اليوم السابع للعدوان الحربي على قطاع غزة والذي أدى إلى حدوث كارثة إنسانية تمثلت بتدمير حي سكني على رؤوس ساكنيه. 

وقد تم عمل إجراءات تحويل الجريحة منذ تاريخ 18.05.2021 إلى المستشفى الاستشاري العربي في الضفة الغربية، وذلك بسبب خطورة وضعها الصحي جراء تعرضها لإصابات جسيمة ومكوثها في قسم العناية المكثفة على جهاز التنفس الاصطناعي في مستشفى الشفاء، إلا أنه منذ تاريخ تحويلها فقد رفضت السلطات الإسرائيلية في معبر بيت حانون-إيرز استقبال طلب الجريحة المقدمة من قبل جهات التنسيق الفلسطينية المختصة، الأمر الذي أدى إلى تدهور وضعها الصحي بشكل بالغ وجعل حياتها عرضة للخطر. 

لقد تم الحصول على موافقة من السلطات الإسرائيلية المختصة نتيجة جهود حثيثة لطاقم محامي المركز على مدار الساعة خلال اليومين الماضيين من أجل "إنقاذ حياة" الجريحة، إلى أن تم الحصول على قرار من النيابة العامة الإسرائيلية صباح اليوم بالموافقة على سفر الجريحة مع أخيها المرافق عبر سيارة إسعاف عناية مكثــًفة. 

وفي السياق نفسه، فقد تمكن محامو المركز من الحصول على موافقة بعودة أربعة جثامين، منهما جثمانا طفلتين لمرضى من قطاع غزة، كانوا قد توفوا أثناء تلقيهم العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وإسرائيل ورفضت السلطات الإسرائيلية السماح لهم بالعودة إلى القطاع مع مرافقيهم عبر معبر بيت حانون/إيرز.

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