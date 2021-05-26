جامعة الأزهر-غزة تشارك في حملة "حنعمرها " التي أطلقتها بلدية غزة













رام الله - دنيا الوطنرام الله - دنيا الوطنشاركت جامعة الأزهر-غزة في حملة "حنعمرها" التي أطلقتها بلدية غزة بهدف تنظيف المدينة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وكان على رأس المشاركين الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة، والدكتور يوسف الغرباوي عميد شؤون الطلبة، والأستاذ حسن الخضري مدير شؤون الطلبة، والأستاذة فاتن عاشور مسؤولة العمل التطوعي بالجامعة، وحوالي 150 طالب وطالبة من طلبة الجامعة.وتوجهت حافلات الجامعة تحمل المتطوعين للمناطق المتضررة بالقصف في شارعي الثلاثيني والصناعة، حيث تم تنظيف الشوارع والمرافق العامة من مخلفات الدمار والقصف.وصرح الغرباوي بأن عدداً أكبر من الطلبة في هذه الحملة الوطنية خلال الأيام القادمة بإذن الله، وأضاف بأن هذه الأنشطة التي يقوم بها الطلبة ستحتسب ضمن ساعات العمل التطوعي المطلوب منهم خلال سنوات الدراسة.