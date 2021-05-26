رضوان يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، اليوم الأربعاء 26 أيار 2021، في مكتبه بمقر الهيئة، سفير كوريا الجنوبية لدى دولة فلسطين السيد سونغ سي-جينغ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون وآفاق العمل المشترك بين الجانبين.وأكد رضوان حرص الهيئة على تطوير العلاقة التشاركية بين الجانبين خاصة في المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتعزيز تعاونها مع مختلف الهيئات الإقليمية والدولية النظيرة وذات العلاقة بمكافحة الفساد.وأوضح بأن الهيئة تعمل على اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات وتشجيع انخراط كافة مكونات المجتمع في جهود مكافحة الفساد، استنادا الى دعم سيادة الرئيس محمود عباس لجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ودعم الخطوات والإجراءات المؤسساتية بما يعكس جدية التوجه السياسي لدى القيادة الفلسطينية في مكافحة الفساد من خلال إقرار القوانين والأنظمة المساندة لعمل الهيئة وتحديد الأولويات ذات الطابع الوطني خاصة في مجالي الصحة والتعليم.واكد رضوان على ان الجهود الفلسطينية في مكافحة الفساد تمثل تجربة فريدة من نوعها سيما ان جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يتم تنفيذها رغم وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يمثل العائق الرئيسي على استكمال هذه الجهود واعاقتنا من الوصول الى تحقيق رؤيتنا الوطنية في الوصول الى دولة خالية من الفساد.واطلع رضوان السفير على أبرز إنجازات الهيئة على مستوى جهود تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد 2020 – 2022، مثمناً الدور الكبير التي تلعبه دولة كوريا الجنوبية في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.من جانبه أشاد السيد سي – جينغ بإنجازات الهيئة، والجهود الكبيرة التي تبذلها على الرغم من كافة الصعوبات السياسية التي تواجهها، مؤكدا حرص على استثمار هذا اللقاء المهم لتطوير العلاقة مع هيئة مكافحة الفساد وتعزيز التعاون وآفاق التواصل بين هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ونظيرتها في كوريا الجنوبية التي لديها تجربة غنية ورائعة في مجال مكافحة الفساد.