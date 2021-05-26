"التعليم العالي" واتحاد الغُرف" يوقعان مذكرة تفاهم للارتقاء بمخرجات التعليم العالي

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والاتحاد في مجالات البحث العلمي والدراسات لمختلف التخصصات، وتطوير المناهج الأكاديمية والتدريبية.كما تتضمن المذكرة التعاون في مجال تبادل المحاضرين والمدربين في مختلف المجالات، وعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات، والتركيز على ضرورة استقبال مؤسسات القطاع الخاص للطلبة الملتحقين بالبرامج التعليمية الثنائية التكاملية،ورعاية تدريبهم خلال مدة الدراسة، ما يمكن وزارة التعليم العالي من اعتماد المزيد من هذه البرامج حسب دراسة الاحتياجات.وفي هذا السياق، شدّد أبو مويس على أهمية هذه المذكرة، التي تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير قطاع التعليم العالي والعمل على مواءمة مخرجات هذا القطاع مع احتياجات سوق العمل.وثمّن الوزير الشراكة مع الاتحاد ومؤسسات التعليم العالي والوزارات ذات العلاقة على صعيد الارتقاء بمخرجات التعليم العالي، بما في ذلك دعم التعليم التقني والمهني، وتعزيز البرامج التعليمية التكاملية والثنائية لضمان تلبية حاجات سوق العمل، والحد من معدلات البطالة.من جانبه، ثمّن هاشم هذه الشراكة مع "التعليم العالي"، مشدداً على ضرورة التكاملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التركيز على البرامج التعليمية التي يحتاجها سوق العمل؛ وأهمها التعليم المهني والتقني.