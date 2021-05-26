شؤون فلسطينية

تطبيق (واتساب) يحظر جروب المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة

تطبيق (واتساب) يحظر جروب المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حظر تطبيق واتساب (WhatsApp) الجروب الخاص بالمكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية والذي يضم الصحفيين الفلسطينيين، وينشر بيانات وأخبار الحركة الرسمية.

ويأتي الحظر الجديد ضمن حملة تشنها شركة (واتساب) على الرواية الفلسطينية وتضمنت حظر حسابات عدد كبير من الصحفيين والكتاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وتواصل شركة (فيسبوك) المالكة لتطبيقات (واتساب) و(انستغرام) حملة شرسة على المحتوى الفلسطيني، وتعمل على تقييد واغلاق الحسابات التي تنشر الرواية الفلسطينية، مقابل دعم الشركة للرواية الإسرائيلية.

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