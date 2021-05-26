حماس: لا توجد لدينا شروط لإعادة الإعمار في قطاع غزة





وتابع بتصريحات لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، بأن "اشتراطات حماس، وقف العدوان في القدس ووقف تهجير شعبنا من الشيخ جراح ونزع كل ما من شأنه تفجير الوضع من جديد".





وشدد القانوع على أنه "لا توجد لدينا شروط لإعادة الأعمار في قطاع غزة وما يعنينا إعمار القطاع والإسراع بذلك".

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة حماس، د. عبداللطيف القانوع، اليوم الأربعاء، إن زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية المرتقبة للعاصمة المصرية القاهرة، تأتي لمناقشة تثبيت التهدئة والبحث في آليات الأعمار.