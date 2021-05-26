شؤون فلسطينية

لأكثر من 34 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيمة مساعداته الإنسانية لفلسطين

لأكثر من 34 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيمة مساعداته الإنسانية لفلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن  الاتحاد الأوروبي اليوم عن  زيادة  بمقدار 8 ملايين يورو  في مساعداته الإنسانية المخصصة للفئات الأكثر ضعفاً في فلسطين، ليصل بالتالي مجموع المساعدات الإنسانية المقرة هذا العام  إلى 34.4 مليون يورو، وسيخصص التمويل الإضافي لدعم ضحايا العنف الأخير. 

كما سيساعد التمويل الإنساني من الاتحاد الأوروبي لعام 2021 في حماية الفلسطينيين الأكثر ضعفًا، وتوفير المساعدة لإنقاذ الحياة ودعم الكرامة الإنسانية.

وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش: "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أصبح الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية أمرًا حيويًا ، لتخفيف معاناة العديد من الضحايا الأبرياء. لا شيء يمكن أن يعيد أرواح العديد من المدنيين الذين قتلوا في هذا الصراع الأخير. اننا نشعر بالفزع إزاء موت العديد من الأطفال، بما في ذلك 11 طفلاً في غزة كانوا يستفيدون من برنامج رعاية الصدمات الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي. سيحافظ الاتحاد الأوروبي على دعمه القوي لبرامج الحماية والرعاية الصحية والتعليم والحصول على المياه الصالحة للشرب والمساعدة النقدية. كما يصر الاتحاد الأوروبي على احترام القانون الإنساني الدولي ولا يمكنه قبول تهجير المدنيين بالقوة أو هدم منازلهم ومدارسهم ".

ويشمل التمويل المعلن اليوم 8 ملايين يورو كمساعدات طارئة، و200 ألف يورو لدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تقديم المساعدة الفورية من خلال الخدمات الطبية الطارئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ويشمل أيضًا 300000 يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين في مصر ومساهمة قدرها 500000 يورو من إيطاليا.

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