جمعية الهلال الأحمر بغزة تتسلم مساعدات إغاثية تونسية











رام الله - دنيا الوطناستلمت اليوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، مساعدات إنسانية، مقدمة من الجمهورية التونسية، وذلك في اطار التنسيق والتعاون المشترك، للجمعية مع الشركاء والجهات الرسمية، والمنظمات العالمية، من أجل التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، والذي ضاعف من سوء الوضع الإنساني للسكان.و يشار إلى أن المساعدات التونسية، قسمت على شحنتين، الأولى وصلت يوم امس الثلاثاء الموافق 25/5/2021، وتضمنت ادوية ومعدات، ومستلزمات طبية، لدعم القطاع الصحي، فيما ستصل الشحنة الثانية خلال أيام، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية، تتضمن مواد غذائية وإغاثية.وفي هذا السياق أعربت إدارة الجمعية عن بالغ تقديرها وامتنانها لتونس، رئيسا وحكومة وشعبا، لدورهم المتواصل في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنهم سيقومون بتوزيع هذه المساعدات على العائلات المتضررة، جراء العدوان الإسرائيلي المنصرم، للتخفيف من حدة معاناتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم، فيما سيتم تعزيز العمل الصحي في المشافي، باستخدام المعدات والأدوية الصحية المذكورة، لضمان مواصلة تقديم الخدمة الطبية على اكمل وجه.