"النضال الشعبي" تستنكر تصريحات ماتياس شمالي وتطالب برحيله

رام الله - دنيا الوطناستنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تصريحات مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بقطاع غزة، ماتياس شمالي، وطالبت برحيله من منصبه في وكالة الغوث وأنه شخص غير مرغوب به بسبب تصريحاته لإحدى القنوات التلفزيونية الإسرائيلية والتي تبرئ دولة الاحتلال من جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني ويتماشى مع رواية الاحتلال بأنه لم يستهدف المدنيين في عدوانه الأخير على قطاع غزة.وأكدت الجبهة قيام دولة الاحتلال بارتكاب مجازر بشعه بحق شعبنا الفلسطيني خلال الاعتداء على المدنيين والبيوت الأمنه.