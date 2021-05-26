صحة "حسن نصر الله" تثير التساؤلات.. ونجله يكشف مرضه

رام الله - دنيا الوطنأثار ظهور الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أمس الثلاثاء، خلال كلمة متلفزة، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صحته، حيث بدا منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة.ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد تساءل ناشطون إن كان سبب سعال نصرالله وظهوره منهكا في كلمته المتلفزة يعود لإصابته بفيروس كورونا.وكان نصرالله قد أكد أنه عانى من "سعال شديد" منعه من التكلم منذ يوم القدس، قائلا في كلمته في"عيد المقاومة والتحرير": "أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أخطب".بدوره، طمأن نجل نصرالله، جواد، عبر حسابه على (تويتر) المتابعين على صحة والده، مؤكدا أنه يعاني من الحساسية.