الاستخبارات العراقية تقبض على شقيقتين تعملان مع تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على شقيقتين شمالي العراق، عملتا في ديوان "الحسبة" بتنظيم الدولة.ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قالت الوكالة إن "مفارزها تمكنت من القبض على شقيقتين مطلوبتين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائهن لتنظيم الدولة، تحديدا بما يسمى ديوان الحسبة ضمن قاطع محافظة كركوك".وأضافت، أن "الإرهابيتين اعترفتا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهن لتنظيم الدولة، فضلا عن كونهن من عائلة إرهابية ولديهن أخوين قياديين ضمن التنظيم، أحدهما قبض عليه من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير".وبحسب الوكالة، دونت أقوالهن بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهن الإجراءات القانونية.